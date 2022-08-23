Bayburt'ta arıcıların bal sağım mesaisi başladı - Son Dakika
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Bayburt'ta arıcıların bal sağım mesaisi başladı

23.08.2022 13:32
Bayburt'ta arıcıların bal sağım mesaisi başladı

Bayburt'ta çiçek balı üreticileri hasat telaşı yaşıyor.

Bayburt'ta çiçek balı üreticileri hasat telaşı yaşıyor.

Bayburt Arıcılar Birliğine üye 620 üretici, 50 bin kovanda ürettikleri tescilli Bayburt çiçek balının sağımı için gece gündüz mesai yapıyor.

İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlarda organik şekilde üretimi yapılan Bayburt çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Merkeze bağlı Karşı Geçit köyünde arıcılarla birlikte sağım yapan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt'ta arıcılığın her geçen yıl daha da geliştiğini söyledi.

Bu yıl kış ve bahardaki yağışların balda verimi olumlu etkilediğini belirten Epcim, "Bal kalitemizin oldukça iyi olduğunu biliyoruz. Rekabet edebileceğimiz çok önemli markalı balımızı tüm Türkiye'ye tavsiye ediyoruz. Şu anda sağım yapan arıcılarımızı ziyaret ederek yoğun mesaide kendilerine kolaylıklar diledik. Tüm arıcılarımızın bereketli sağım dönemi geçirmelerini temenni ediyoruz." dedi.

Arıcılar Birliği Başkanı Uğur Vardar da Bayburt'un zengin bitki örtüsü sayesinde hem bölgedeki hem de Türkiye'nin farklı yerlerindeki arıcılar tarafından tercih edildiğini belirtti.

Bu yıl bol ballı bir mevsim geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Vardar, "Şehrimizin rakımının yüksek olması ve bu yıl uzun süren çiçek mevsimi dolayısıyla arıcılarımız sağıma biraz daha geç başladı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle düşük olan verim, bu yıl yaklaşık 4 kat arttı. Üreticilerimize bereket tüketicilerimize şifa olsun." diye konuştu.

Merkeze bağlı Bayraktar köyünde arıcılık yapan Ali Yıldırım, kentin serin yerlerinden olan köylerinin bitki örtüsü açısından çok zengin olduğunu söyledi.

Rakım dolayısıyla hasada diğer bölgelere göre daha geç başladıklarını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şu anda hasat zamanımız başladı. Kovanlarımızdan ballarımızı alıyoruz. Daha sonra süzme ve paketleme işlemini yapıyoruz. Daha sonra müşterilerimize gönderiyoruz. Bayburt'un en yüksek kesimlerindeyiz. Yaklaşık 2 bin rakımda bulunuyoruz. Çiçek bakımından çok verimli bir yer. Diğer yerlerde herkes hasadını yaptı. Burası biraz yüksek olduğu için hasadımızı geç yapıyoruz. Karşımızda Kaçkar Dağları ve hemen arkasında Anzer Yaylası var."

Merkeze bağlı Gümüşsu köyünde kovanları bulunan arıcı Ahmet Ertaç ise bu sezonun diğer yıllara göre daha verimli geçtiğini söyledi.

Ürettikleri balın doğal olduğunu vurgulayan Ertaç, "Bu sezon diğer yıllara göre daha verimli geçti. Şu anda kovanlardan balımızı aldık, sağımımızı yaptık. Geçen yıl kuraklıktan dolayı Bayburt'ta kovandan 5-6 kilo verim alınırken bu yıl verim 20 kilonun üzerine çıktı." dedi.

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Kaynak: AA

Cüneyt Epcim, Türkiye, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta arıcıların bal sağım mesaisi başladı - Son Dakika

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