Bayburt'ta çiftçiler eldiven ve maske takıp tarlaya indi - Son Dakika

BAYBURT'ta çiftçiler, koronavirüse karşı maske ve eldiven takarak aldıkları önlemle tarlalarına indi. Çiftçiler, tarlalarına buğday, yulaf ve arpa ekimine başladı.

Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt'ta, 50 bin hektarlık alanda hububat ekimi yapılıyor. Kabaçayır köyündeki çiftçiler de hububat ekimine başladı. Her sene mart ayında ekim yapan çiftçiler, bu yıl da traktörlerini çalıştırıp işe koyuldu. Çiftçiler koronavirüse karşı önlemlerini maske ve eldiven takarak aldı. Kentteki buğday, arpa, yulaf, çavdar ve mısır ekili alanlarda biçerdöverle yapılan hasatta yılda yaklaşık 50 bin ton civarında hububat elde ediliyor.

'EKİM İŞİ BİTİNCE EVLERİMİZE KAPANACAĞIZ'

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyduklarını ancak ekim zamanı geldiği için işe koyulduklarını anlatan çiftçi Tahsin Söylemez, "Tarlaların ekilmesi gerekiyor, her türlü önlemimizi aldık ve ekime başladık. Maske ve eldiven takıyoruz, ellerimizi kolonya ile temizliyoruz. Ekim işi bitince yeniden evlerimize kapanacağız" dedi.