Bayburt'ta çiftçilere 80 bin fide dağıtılacak - Son Dakika
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Bayburt'ta çiftçilere 80 bin fide dağıtılacak

6 saat önce

Bayburt'ta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Bayburt İl Özel İdaresi iş birliğiyle yürütülen "Sebzeciliği Geliştirme Projesi" kapsamında fide dağıtımına başlandı.

Bayburt'ta çiftçilere 80 bin fide dağıtılacak, System.String[]

Bayburt'ta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Bayburt İl Özel İdaresi iş birliğiyle yürütülen "Sebzeciliği Geliştirme Projesi" kapsamında fide dağıtımına başlandı. Proje ile çiftçilere salatalık, domates ve biber gibi gelir getirici ürünlere ait toplam 80 bin adet fide dağıtımı yapılacak.


Projenin Bayburt'a hayırlı olmasını temenni eden Vali Cüneyt Epcim, çiftçiler için ilk etapta İl Özel İdaresi kaynaklarıyla 40 bin fide alımı gerçekleştirildiğini bildirdi. Vali Epcim, bu süreçte özellikle gelir getirici ürünler üzerine yoğunlaştıklarını kaydederek toplam olarak 80 bin fide dağıtımı yapılacağını kaydetti.


Vali Epcim, projenin çiftçilere ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayacağına inandığını aktararak fidelerin güvenli gıda arzı noktasında da ciddi bir talebe yanıt vereceğine dikkat çekti.


Koronavirüs nedeniyle güvenli gıda arzının öneminin dünya genelinde arttığına ve en stratejik alanlardan biri konumuna yükseldiğine dikkat çeken Vali Epcim, şöyle devam etti: "Küresel ölçekte yaşadığımız gelişmeler bizlere yerinde ve güvenli gıda arzının ne derece önemli ve hayati olduğu gerçeğini bir kez daha gösterdi. Salgın nedeniyle büyük oranda ara verilen üretim faaliyetleri doğrudan günlük yaşamı etkiledi. Sınırsız insan ihtiyaçlarının mevcut imkanlar dahilinde nasıl karşılanacağı halen tartışılırken üretim olmadan bu ihtiyaca cevap verebilmek imkansız bir durum. Beslenme ihtiyacınızı karşılayamadığınız zaman başka hiçbir şeyden söz etme imkanınız yok. Bu noktada da beslenme ile birlikte güvenli beslenme, yani güvenilir gıda arzı önem kazanıyor. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız öncülüğünde başlatılan yerlileşme hamlelerine paralel olarak tarım ve hayvancılık alanında da benzer adımların atılmaya başlandığını görmekteyiz. Bu vizyona katkı sunmak ve desteklemek amacıyla bizlerde Bayburt ilimizde İl Özel İdaremiz ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müzü bir araya getirerek çiftçilerimize yönelik neler yapabiliriz diye düşündük. Bunlar arasında çiftçilerimize getiri sağlayacak, üretimi pratik olacak, insan sağlığına yönelik zararlı etkisi bulunmayacak ve ilimizde gerçekleştirilebilecek faaliyetleri değerlendirdik. Sonuç olarak Bayburt ilimizde gerek küçük ölçekte gerekse ticari amaçlı gerçekleştirilen sebzecilik faaliyetlerine yönelik bir çalışma yapılması fikri benimsendi. Buradan hareketle 'Sebzeciliğin Geliştirilmesi Projesi' doğmuş oldu." şeklinde konuştu.


Projenin hem çiftçiler hem de tüketiciler bakımından önemli olduğunu dikkat çeken Vali Epcim, "Şunun önemle altını çizmek istiyorum; Sebzeciliğin Geliştirilmesi Projesi ile hem çiftçimiz hem de vatandaşlarımız kazanacak. Çiftçilerimiz girdi maliyetlerini düşürüp, kaliteli ürün, yüksek verim elde ederken, vatandaşlarımız da ucuz fiyatlarla yüksek kalitede sebze tüketebilecek." ifadelerini kullandı.


Vali Epcim, projenin hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti.


İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın ise Bayburt'ta gerek örtü altı, gerekse açıkta sebze yetiştiriciliği konusunda son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Bayburt'un organik tarım potansiyeline işaret eden Başkan Ağın, "İlimizin bu özelliği tüketicinin daha sağlıklı ve güvenilir sebzeye ulaşmasında çiftçilerimiz açısından bir fırsat oluşturmaktadır. Çiftçilerimizin ihtiyacı bu noktada kaliteli, piyasada rağbet gören ve ilimiz şartlarımıza uygun fide temini olmaktadır. İl Özel İdaremiz ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün ortaklaşa gerçekleştirdiği bu çalışmayla çiftçilerimize destek olmak istedik. Ümit ediyoruz ki; bu çabaların sonucunda hasadı da hep birlikte toplayacağız. Bu vesileyle projenin hayata geçirilmesinde emekleri olanlara teşekkür ediyorum. Ayrıca valimize de bizlere sundukları destekleri dolayısıyla şükranlarımı arz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:47 Kaynak: İHA


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