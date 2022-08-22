Merkeze bağlı Maden köyünde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Bayburt, İtfaiye, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta örtü yangınında 100 dekar alan zarar gördü - Son Dakika

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