Bayburt'ta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Bayburt'ta çıkan yangın korkuttu

6 saat önce

Bayburt Uzungazi Mahallesi'nde Baki Şimşek'e ait dört katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Bayburt'ta çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Bayburt Uzungazi Mahallesi'nde Baki Şimşek'e ait dört katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.


Uzungazi Mahallesi Tire Sokak'ta bulunan tarihi bir binanın çatı katında saat 16.30 sıralarında başlayan yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı.


Yangın mahalline gelen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yangın çıkan evin üçüncü katında oturan Hazel Erküven ve ailesi ile bina varislerinden İsmail Şimşek'e geçmiş olsun dileklerini iletti.


Yangını söndüren itfaiye ekipleri, yangının çatı katındaki soba kaleminden kaynaklandığını tespit ettiler. Çatı katında başlayan ve zamanında yapılan müdahale ile büyümeden söndürülen yangında sadece maddi hasar meydana geldi. - BAYBURT

Baki Şimşek, İtfaiye, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:14 Kaynak: İHA
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