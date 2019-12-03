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Bayburt'ta Çınaraltı Gençlik Söyleşileri

6 saat önce

Bayburt Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Günaydın Gece" isimli şiir ve söyleşi programı yoğun ilgi gördü.

Bayburt'ta Çınaraltı Gençlik Söyleşileri, System.String[]

Bayburt Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Günaydın Gece" isimli şiir ve söyleşi programı yoğun ilgi gördü.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında Bayburt Kredi Yurtlar Kurumu ile Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Günaydın Gece" isimli şiir ve söyleşi programı vatandaşlardan tarafından yoğun ilgi gördü. Radyocu Talha Bora Öge ve ekibinin sahne aldığı programa Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ve öğrenciler katıldı.


Programda konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt'un bir tarih ve kültür şehri olduğunu ifade ederek katılımcılara Bayburt'un tarihi hakkında kısa bilgiler verdi. Konuşmaların ardından sahne alan Talha Bora Öge ve ekibi seslendirdikleri türkü ve şiirlerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattılar. Ayrıca protokol üyeleri ve katılımcılar Türk Bayrakları ile birlikte asker selamı vererek Mehmetçik'e selam gönderdiler.


Gece Başkan Pekmezci, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse'nin Öge'ye çeşitli hediyeler takdim etmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BAYBURT

Kredi Yurtlar Kurumu, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:38 Kaynak: İHA
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