Bayburt'ta Cirit Sporu Yaşatılıyor

- Bayburt'ta cirit sporu yaşatılıyorBAYBURT - Bayburt'ta atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor.

- Bayburt'ta cirit sporu yaşatılıyor



BAYBURT - Bayburt'ta atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor. İki hafta bir düzenlenen hazırlık karşılaşmalarına vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de ilgi gösteriyor.

Bayburt Belediyesi cirit sahasında düzenlenen hazırlık karşılaşmasında Bayburt Atlı Spor Kulübü ve 21 Şubat Atlı Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği, oldukça zevkli ve heyecanlı geçen gösteri müsabakasında zaman zaman atlar ve sporcular zor durumda kaldı. Nefes kesen mücadeleyi Ortadoğu ülkelerinden gelen Arap turistler de ilgiyle takip etti.

Karşılaşmanın ardından sahaya inen çocuklar da ebeveynleri nezaretinde atlara binerek tur attı.

Bayburt'ta iki haftada bir düzenlenen gösteri müsabakalarının yıl boyunca devam edeceğini belirten Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, "Vatandaşlarımız müsabakalara yoğun ilgi gösteriyor. Bayburt'ta ata sporumuz cirit günden güne gelişiyor. İhtiyacımız olan çok daha iyi bir saha. Tribünleri olan, içerisinde atlar için ahırların olduğu bir tesis istiyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde belediyemizin de destekleriyle böyle bir sahaya kavuşmayı ümit ediyoruz." dedi.

Uzakdoğu ve Ortadoğu'dan gelen belgesel ekiplerinin ata sporunu filme aldıklarını da sözlerine ekleyen Köprücü, "Tabi ata sporumuzun yerelden çok dünya çapında bu şekilde yayılmaya başlaması bizi oldukça mutlu ediyor. Gün gelecek belki de yurt dışına gidip oralarda gösteri yapacağız" ifadelerini kullandı.

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