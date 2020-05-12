Bayburt'ta çocuk parkları dezenfekte edildi - Son Dakika

Bayburt'ta çocuk parkları dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgı ile mücadele kapsamında, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çocuk parklarında dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması gerçekleştirildiğini belirtti.

Ekiplerin, Bayburt Şehir Parkı, Kent Ormanı Parkı, Kaleardı Parkı ve mahalle aralarındaki bütün parklarda ilaçlama yaptığını vurgulayan Pekmezci, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, yarın 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesi şartıyla dışarı çıkacak olan 0-14 yaş grubu ve 15 Mayıs Cuma günü aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkacak 15-20 yaş grubu çocuklarımızın oyun parklarına gidebileceğini göz önünde bulundurarak dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yaptı. Tüm 20 yaş altı gençlerimizden, 'evde kal, sağlıklı kal' uyarısına uyarak kendilerine ayrılan sürelerde de sosyal mesafe kurallarına uymalarını bekliyoruz."