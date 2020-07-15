Bayburt'ta Çoruh Nehri'ne cip devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Bayburt'ta, Çoruh Nehri'ne devrilen cipteki 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayburt Çaykara yolundaki DSİ köprüsü mevkisinde, Hanefi Koç (61) idaresindeki 06 EU 5480 plakalı cip, köprü girişindeki virajı alamayarak Çoruh Nehri'ne devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Nehre giren polis ve çevredeki vatandaşlar, sürücü ile araçtaki Müzeyyen (34) ve İremnaz Öz (12), Zümriye Koç (33), Sude Gelinoğlu (13) ve Yusuf Emre Akkoyun'u (9) sudan çıkararak ambulansa taşıdı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Müzeyyen ve İremnaz Öz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, polis ve vatandaşlara teşekkür etti.

Suya gömülen araç ise vinçle nehirden çıkarıldı.