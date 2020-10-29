Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

29.10.2020 11:50
Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı, System.String[]

Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yıldönümü Bayburt'ta törenlerle kutlandı.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yıldönümü Bayburt'ta törenlerle kutlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu kutlamalar Vali Cüneyt Epcim'in Saray Bahçası'nda tebrikleri kabulüyle başladı. Vali Epcim, burada kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

Tebrikat Töreni'nin ardından yaptığı konuşmada Vali Epcim, Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama ülküsünden asla ödün vermediğini belirterek yetiştirdiği mümtaz kahramanları önderliğinde bugünlere ulaştığını söyledi. Türk milletinin yokluk içerisinde ve canı pahasına verdiği mücadeleler neticesinde Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Cumhuriyeti kurduğuna işaret eden Vali Epcim, "Aziz Milleti'miz yokluk içerisinde canı pahasına verdiği mücadeleler ile devleti ve milletiyle bölünmez bir bütün ve her ferdiyle bağımsızlık ateşinin sarsılmaz bir timsali olarak Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ilelebet yaşatıp muhafaza etmeye ant içtiği Cumhuriyeti'ni 29 Ekim 1923'te ilan etmiştir. Bu karar ile "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" kuralı, artık devlet yönetiminde, en belirgin şekliyle yerini almış; demokrasiye giden yol daha belirgin olarak ifade edilmiştir." diye konuştu.

Türk milletinin bugün yeni bir şafağın eşiğinde olduğundan bahsederek sözlerine devam eden Vali Epcim, "Diplomaside gerçekçi, etkin, kural koyucu ve rol belirleyici, sanayi ve teknolojide çağdaşlarıyla rekabet halinde, askeri imkan ve kapasitesiyle barışta caydırıcı, savaşta baskın bir güç olarak Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde ve dünyada söz sahibi, yükselen bir değer konumundadır. Yaş olarak genç, devlet aklı ve geleneği itibariyle kadim Cumhuriyetimiz, "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir." şiarıyla gerçekleştirdiği atılımlara artık her gün yenisini eklemektedir. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda her alanda tam bağımsızlık parolasıyla hayata geçirilen yerlileşme hamleleri toprakları üzerinde tam söz sahibi devletimiz ve milletimiz için kıvanç kaynağı olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Vali Epcim, Türkiye'nin savunma alanında kaydettiği ilerlemelerle bölgesinde ve coğrafyasında söz sahibi bir ülke konumuna yükseldiğini belirtti. Geliştirdiği sistemleri ihtiyaç halinde tam kapasite kullanabilme özelliğine sahip olduğunu bildirdiği Türkiye'nin her türlü terör unsuruna karşı bu sayede "Fırat Kalkanı" olduğunu, biçarelere "Zeytin Dalı" uzattığını ve bölücü emellere karşı "Barış Pınarı" olup çağladığını vurguladı.

Vali Epcim; korona virüs salgını sürecine de değindiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün; vatandaşlarının dayanışma duygusu ve mücadele azminden aldığı güç ile varlığını her alanda hissettiren, bir biri ardına yeni başarılara imza atan devletimiz; bu kudretini yine vatandaşlarının huzur, güven ve refahını artırmak için kullanmaktadır. Dünyamızı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını sürecinde bu gerçeğe hepimiz çok yakından tanıklık ettik. Dev ekonomilerin belirsizlikler eşliğinde çıkmaza sürüklendiği bir dönemi; Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde alınan tedbirler ve atılan adımlarla ülke olarak en az hasarla geçiriyoruz. Devletimiz bu dönemde salgının reel sektörlere etkisini sınırlamak, vatandaşlarımızın refah ve gelir düzeyi üzerindeki olumsuz etkisini bertaraf etmek ve en önemlisi sosyal devlet anlayışının gereği olarak; hiçbir ferdini, üreticisini ve çalışanını sahipsiz ve biçare bırakmamıştır. Süreç nedeniyle çalışanının maaşını ödemekte güçlük çeken işverenine, tarlası tohumsuz kalan çiftçisine ve tüm bunların yanı sıra on binlerce kilometre öteden yardım bekleyen vatandaşına kulak tıkamamıştır. Genç Cumhuriyetimize sahip çıkacak erdemli nesillerin yine kendi bağrından çıkacak evlatlar olduğunu bilerek her bir vatandaşına kayıtsız şartsız kucak açmıştır."

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru güçlü adımlarla ilerlerken atalarının kurduğu Cumhuriyeti huzur ve güven dolu yarınlara taşıyacak olan bizler, yüklendiğimiz sorumluluğun bilincinde ve Cumhuriyetimizin faziletlerinin idrakinde olarak yılmadan, yorulmadan aydınlık ufuklara kavuşma cehdiyle yolumuza devam ediyoruz.

Hiçbir güç ve planın bizleri bu ülküden vaz geçiremeyeceğini bir kez daha ifade ederken Cumhuriyetimizin 96'ıncı yıl dönümünün milletimiz için kutlu olmasını temenni ediyor, geçmişten bugüne gerek yurt içinde gerekse yurt dışında devletimiz ve milletimizin birlik, beraberlik ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." - BAYBURT

Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Bağımsızlık, Koronavirüs, Bayburt, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı
Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var         
12:00
Hacıyev'den, Ermenistan'ın Berde'ye saldırısına tepki: Erkeklerse savaş alanında ortaya çıksınlar Hacıyev'den, Ermenistan'ın Berde'ye saldırısına tepki: Erkeklerse savaş alanında ortaya çıksınlar         
11:27
Yükselişlerini sürdüren dolar ve euro tarihi zirvenin hemen altında Yükselişlerini sürdüren dolar ve euro tarihi zirvenin hemen altında         
10:59
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Otoyol ve köprülere Otoyol ve köprülere "dinamik fiyatlandırma" modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak         
09:51
Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü         
09:47
Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı         
04:29
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu         
21:25
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Anaokulu öğretmeni genç kız Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi         
17:04
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı 4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı         
15:44
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 12:41:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei