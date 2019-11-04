Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Cumhuriyet Kupası Karate Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu
Son Dakika Spor Bayburt'ta Cumhuriyet Kupası Karate Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu

Bayburt'ta Cumhuriyet Kupası Karate Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu

7 saat önce

Bayburt'ta 15 ilden gelen sporcuların katılımıyla düzenlenen Cumhuriyet Kupası Karate Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu.

Bayburt'ta Cumhuriyet Kupası Karate Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu, System.String[]

Bayburt'ta 15 ilden gelen sporcuların katılımıyla düzenlenen Cumhuriyet Kupası Karate Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu.


Bayburt Karate il temsilciliği tarafından organize edilen Cumhuriyet Kupası Karate Şampiyonası Bayburt Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda gerçekleşti. 2 gün süren şampiyonada 15 ilden gelen kız ve erkek sporcular ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerde madalya için mücadele etti.


Renkli görüntülerin yaşandığı şampiyonaya Bayburtlu sporseverler yoğun ilgi gösterdi.


Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. - BAYBURT

Bayburt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek! Michael Schumacher'in kızı Gina Schumacher'in paylaşımına duygu dolu yorumlar geldi Vitoria-Arsenal maçını Halis Özkahya yönetecek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 17:30:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Cumhuriyet Kupası Karate Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]