Bayburt'ta Cumhuriyet Kupası Karate Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu

Bayburt'ta 15 ilden gelen sporcuların katılımıyla düzenlenen Cumhuriyet Kupası Karate Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu.



Bayburt Karate il temsilciliği tarafından organize edilen Cumhuriyet Kupası Karate Şampiyonası Bayburt Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda gerçekleşti. 2 gün süren şampiyonada 15 ilden gelen kız ve erkek sporcular ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerde madalya için mücadele etti.



Renkli görüntülerin yaşandığı şampiyonaya Bayburtlu sporseverler yoğun ilgi gösterdi.



Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. - BAYBURT