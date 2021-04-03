Dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika

Dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bayburt'ta aracının çamura saplanması sonucu dağlık alanda mahsur kalan kişiyi ekipler kurtardı.

Bayburt'ta aracının çamura saplanması sonucu dağlık alanda mahsur kalan kişiyi ekipler kurtardı. Alınan bilgiye göre, Ortakol mevkisindeki dağlık alana giden Haydar Güçlü'nün (48) aracı çamura saplandı. Güçlü, aracını bulunduğu yerden çıkartamayınca 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgede çok fazla çamur olduğunun belirtilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kar ve tipinin de etkili olduğu bölgede yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından ulaştığı Güçlü'yü, Kaleardı Mahallesi'nde polisle bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırdı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Güçlü'nün durumunun iyi olduğu belirlendi.

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