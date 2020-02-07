Bayburt'ta Demirışık köyü yoluna çığ geldi - Son Dakika
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Bayburt'ta Demirışık köyü yoluna çığ geldi

6 saat önce

Kar ve tipinin etkili olduğu Bayburt'un yüksek kesimlerinde Demirışık köyü yoluna çığ geldi.

Bayburt'ta Demirışık köyü yoluna çığ geldi, System.String[]

Kar ve tipinin etkili olduğu Bayburt'un yüksek kesimlerinde Demirışık köyü yoluna çığ geldi.


Bayburt'un yüksek kesimlerinde kara kış etkili oluyor. Kapanan köy yolları birer birer ulaşıma açılırken, Demirışık köyü yoluna çığ geldi. Bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Herhangi zararın oluşmadığı çığ hadisesinde yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit de kar ve tipinin etkili olduğu güzergahlarda incelemede bulunarak yol açma çalışmalarını yerinde gözlemledi. Koçyiğit, "Zaman zaman etkili olan kar yapışı ve tipi nedeniyle kapanan yollarımızı açmaya, yolda kalan vatandaşlarımızı kurtarmaya devam ediyoruz. Heyelanlı bölge olan ve hemen hemen her sene çığ gelen Demirışık köyümüzde bu sene de çığ geldi. Hamdolsun sorun yok. Yerinde inceleyip herhangi bir aksaklığa neden olmadan kazaya sebebiyet vermeden çalışmaları tamamlamak istiyoruz" dedi. - BAYBURT

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
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