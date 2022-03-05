Bayburt'ta deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bayburt'ta deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

05.03.2022 10:33
Bayburt'ta deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

Bayburt'ta 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla ülke geneliyle eşzamanlı "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bayburt'ta 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla ülke geneliyle eşzamanlı "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki tatbikatta 5.0 büyüklüğündeki deprem senaryosu canlandırıldı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı koordinasyonunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle öğrencilerde deprem bilincinin artırılması ve deprem anındaki hareket tarzının öğrenilmesi amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta Çök-Kapan-Tutun kuralı uygulandı.

Senaryo gereğince depreme ders esnasında yakalanan öğrenciler ilk kural olarak Çök-Kapan-Tutun kuralını uyguladı. Deprem süresince kendilerini sınıflarda kuralı uygulayarak korumaya alan öğrenciler sarsıntının geçmesini bekledi. Sarsıntının bitmesinin ardından öğrenciler tahliye planı doğrultusunda toplanma alanlarına yöneldi. Toplanma alanlarında her sınıf kendi içinde çember oluşturarak geride kalan olup olmadığını kontrol etti.

Öğrencilerle tatbikata katılan Vali Cüneyt Epcim, deprem anında uyulması gereken kurallara ilişkin hatırlatmalarda bulundu. Çök-Kapan-Tutun kuralının bu noktada hayati önemine işaret eden Vali Epcim, öğrencileri tebrik etti.

Deprem tatbikatının ardından yangın senaryosu uygulandı. İtfaiye ekipleri tarafından deprem anında yaşanabilecek yangınlara, müdahalenin canlandırılmasıyla tatbikat sona erdi.

Deprem sırasında can güvenliğinin sağlanması amacıyla önerilen Çök-Kapan-Tutun kuralı üç aşamadan oluşuyor. Buna göre depremin hissedildiği ilk andan itibaren vücuda isabet edebilecek etraftaki eşya ve yapı elemanlarından korunmak maksadıyla bulunulan alanda olabildiğince az yer işgal edilmesi öneriliyor. Bunun için ilk hareketin yere yakın pozisyonda ayaklar üzerine çömelme olduğu kaydediliyor. Fiziki güvenliğin sağlama alınması sonrasında bir diğer önemli hareket, bilincin açık tutulmasını sağlamak. Bunun içinde kafa bölgesinin darbelerden korunması gerekiyor. Bu noktada "Kapan" taktiğinin uygulanması gerektiği bildiriliyor. Harekete göre yüz bölgesi yere bakar konumdayken başın yukarı bakan kısmı ve ense boşluğunun el yardımıyla kapatılması ve darbelerden korunması gerektiği aktarılıyor. Son hareket ise savrulmaların önlenmesi ve hayatta kalma ihtimalinin artmasını sağlayacak "Yaşam Üçgeni" alanının tespit edilmesi. Bu hareket de sabitlenmiş eşyaların yanına çömelip destek alınmasını ve yapı bölümlerinin çökme tehlikesine karşı duvar ile eşya arasında oluşacak yaşam üçgenine sığınılmasını öngörüyor. Tüm bunlar "Çök-Kapan-Tutun" kuralında birleşiyor ve deprem anında hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırıyor. - BAYBURT

Bayburt'ta deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi
Bayburt'ta deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

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Beypazarı'nda deprem tatbikatı yapıldı Beypazarı'nda deprem tatbikatı yapıldı Özalp Kaymakamı Nasır, öğrencilerle deprem tatbikatına katıldı Özalp Kaymakamı Nasır, öğrencilerle deprem tatbikatına katıldı

Deprem Haftası, Bayburt, Deprem, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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