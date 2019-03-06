Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta 'Deprem ve Kentleşme' Paneli Düzenlendi

Bayburt'ta 'Deprem ve Kentleşme' Paneli Düzenlendi

2 saat önce

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında 'Deprem ve Kentleşme' Paneli düzenlendi.

Bayburt'ta 'Deprem ve Kentleşme' Paneli Düzenlendi, System.String[]
Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında 'Deprem ve Kentleşme' Paneli düzenlendi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü ile Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) ortaklaşa düzenlediği panelde, kentleşme ve deprem risk faktörleri masaya yatırıldı.

Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetleriyle düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan AFAD İl Müdürü Adil Arslan, Deprem Haftasının farkındalık oluşturmak için bir fırsat olduğunu söyledi. Yapılaşmanın Depremlerin zarar verme potansiyelini doğrudan etkilediğini ifade eden Arslan, kentleşme pratiklerine dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Panelist Doç. Dr. Mehmet Özyazıcıoğlu ise, kent planlamasının depremle mücadelede hayat kurtarıcı olduğunu belirterek riskli bölgelerde uygulanması gereken kentleşme tiplerinden söz etti.

Panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal, AFAD İl Müdürü Adil Arslan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panel sonunda Dede Korkut Külliyesi'ne getirilen ilk yardım ve kurtarma araçları öğrencilerin ilgisine sunuldu. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:01 Kaynak: İHA

AFAD, Deprem Haftası, Bayburt, Güncel
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