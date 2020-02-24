Bayburt'ta devlet destekli tarım sigortaları bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

Bayburt'ta tarımsal üretimde yaşanan doğal afet ve risklerden kaynaklı zararları en aza indirmeyi hedefleyerek sürdürülebilir tarımsal üretimin garantisi olan Devlet Destekli Tarım Sigortası bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.



Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerde çiftçilere yönelik yapılan Devlet Destekli Tarım Sigortası bilgilendirme çalışmalarında tarımsal üretimde yaşanan doğal afet ve risklerden kaynaklı zararları en aza indirmek ve sürdürülebilir tarımsal üretimin devam etmesi amaçlandı.



Devlet Destekli Tarım Sigortaları hakkında sunum gerçekleştiren TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir, "Risk yönetim programları ve bu programlar içerisinde önemli bir yer alan Tarım Sigortaları Uygulamaları ile risk paylaşımını ve transferlerini gerçekleştirmektedirler. Bakanlık olarak tarım sigortalarını yaygınlaştırmak ve doğal afetlerin sektöre verdiği zararlardan çiftçilerin zarar görmelerini engellemek maksadıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2020 yılı itibariyle bitkisel ürünlerini, seralarını, büyük ve küçükbaş hayvanlarını, kümes hayvanlarını, su ürünlerini ve arılı kovanlarını sigortalayan üreticilerin ödemesi gereken sigorta priminin yüzde 50'si, ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında yüzde 60'ı devlet tarafından karşılıksız destek olarak karşılanmaktadır. Sigorta poliçeleri için ödenecek bedellerin oldukça uygun olduğunu, ileride yaşanması muhtemel doğal afet ve diğer risklerden korunmanın yolunun tarım sigortası olduğunu, Erzurum Bölge Müdürlüğü olarak her zaman iletişime açığız1 diye konuştu.



Tarım sigortaları bilgilendirme toplantılarının teknik personeller tarafından devam edeceği belirtildi. - BAYBURT