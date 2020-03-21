Bayburt'ta dezenfekte çalışmalarında ara yok - Son Dakika

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni nesil korona virüs (covid-19) ile mücadelede Bayburt'ta belediye ekipleri sahada halkın sağlığı için dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.



Bayburt Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmaları kapsamında şehrin her alanında faaliyetlerini sürdürüyor. 5 Mart 2020'de başlatılan çalışmalar Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve diğer birimlerin katılımlarıyla devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarında belediye ortak kullanım alanları olan ibadethaneler, toplu ulaşım araçları duraklar, otogar ve topluma açık bütün alanlar ilaçlanarak, ilaçlı su ile cadde ve sokaklar yıkanıyor. Özel başlıklı püskürtme aracıyla caddeler ve sokaklar ilaçlama yapılarak vatandaşların yoğunlukla bulunduğu toplumsal noktalarda çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. - BAYBURT