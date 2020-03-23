Bayburt'ta doğal hayat 'fotokapan'la görüntülendi - Son Dakika

Bayburt'ta doğal hayat fotokapanla görüntülendi

BAYBURT - Bayburt'ta doğal hayat "fotokapan"la görüntülendi.

Bayburt merkeze bağlı Örence Köyü civarında araziye yerleştirilen fotokapana domuz sürüsü, kurt ve tilki yansıdı. Belirli zaman aralığında fotokapana yansıyan görüntülerde 15'e yakın domuz sürüsünün geçişi, 3 kurt ve 1 tilki yer aldı.

Doğu Karadeniz de memeli faunasının tespiti, takip edilmesi, halka tanıtılması ve farkındalık oluşturması amaçlanan fotokapan çalışmasının, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında da önemli yer tuttuğu belirtildi.