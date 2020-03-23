Bayburt'ta doğal hayat 'fotokapan'la görüntülendi - Son Dakika
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Bayburt'ta doğal hayat 'fotokapan'la görüntülendi

7 saat önce

Bayburt'ta doğal hayat fotokapanla görüntülendi Bayburt'ta doğal hayat "fotokapan"la görüntülendi.

Bayburt'ta doğal hayat fotokapanla görüntülendi

BAYBURT - Bayburt'ta doğal hayat "fotokapan"la görüntülendi.

Bayburt merkeze bağlı Örence Köyü civarında araziye yerleştirilen fotokapana domuz sürüsü, kurt ve tilki yansıdı. Belirli zaman aralığında fotokapana yansıyan görüntülerde 15'e yakın domuz sürüsünün geçişi, 3 kurt ve 1 tilki yer aldı.

Doğu Karadeniz de memeli faunasının tespiti, takip edilmesi, halka tanıtılması ve farkındalık oluşturması amaçlanan fotokapan çalışmasının, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında da önemli yer tuttuğu belirtildi.

Bayburt'ta doğal hayat 'fotokapan'la görüntülendi

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:44 Kaynak: İHA

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