Bayburt'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor - Son Dakika
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Bayburt'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor

6 saat önce

Kar yağışının ardından dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece ölçüldü.

Bayburt'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor, System.String[]

Kar yağışının ardından dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece ölçüldü.


Bayburt'ta etkili olan kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini arttırdı. Geceleri en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece ölçüldü. Dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt'ta kaldırımlar, araba camları, su birikintileri, süs havuzları ve nehirler buz tuttu. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede ise, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının düşüş yaşadığı bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvete esecek.


Buzlanma ve don alayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu. Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece olarak ölçüldü.


Bayburt'un ilçelerinde ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Aydıntepe ve Demirözü'nde 13 derece oldu. Kar kalınlığının 15 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 18 derece oldu.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değeri ise sıfırın altında 2 ila 6 derece arasında olacak. - BAYBURT

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:25 Kaynak: İHA
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