Bayburt'ta dondurucu soğuklarda baraj gölü buz tuttu - Son Dakika
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Bayburt'ta dondurucu soğuklarda baraj gölü buz tuttu

Bayburt'ta dondurucu soğuklarda baraj gölü buz tuttu

08.02.2021 09:48

BAYBURT'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Demirözü Baraj gölünde seyirlik manzara oluştu.

BAYBURT'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Demirözü Baraj gölünde seyirlik manzara oluştu.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelerde seyrettiği kentte bazı göletler dondu. Kent merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Demirözü Barajı'nın yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Ayrıca kafes balıkçılığının yapıldığı baraj gölündeki balık kafesleri de buz kütlelerinin arasında kaldı. Baraj gölünde kartpostallık görüntüler oluşunca vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.


Kaynak: DHA
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Demirözü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta dondurucu soğuklarda baraj gölü buz tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta dondurucu soğuklarda baraj gölü buz tuttu - Son Dakika
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