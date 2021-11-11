Üye Girişi
Bayburt'ta droneli trafik denetimi - Son Dakika

Bayburt'ta droneli trafik denetimi

11.11.2021 11:27
Bayburt'ta droneli trafik denetimi

Bayburt'ta trafik ekipleri tarafından drone destekli yol denetimi gerçekleştirildi.

Bayburt'ta trafik ekipleri tarafından drone destekli yol denetimi gerçekleştirildi.

Ülke genelinde trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının azaltılması ve vatandaşların trafikte güven içerisinde seyretmelerini sağlamak amacıyla drone hava aracı ile etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri devam etmekte. Havadan yapılan denetimlerde; şehir içi ve şehirlerarası karayollarında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali ve emniyet kemeri kullanmama konusunda drone hava aracı ile trafik ekipleri tarafından il merkezinde tüm ışıklı kavşaklar ve caddelerde ve şehirlerarası yollarda Erzurum ve Trabzon yolu üzerinde yoğunlaştırılmış şekilde trafik denetimleri gerçekleştirilmekte.

Vatandaşların güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla bahse konu denetimler kapsamında Erzurum yolu güzergahında İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'un katılımı ile drone ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerin günlük düzenli olarak şehir merkezi ve şehirlerarası yol güzergahlarında devam etmekte olduğu kaydedilerek, "Trafiğin sorun olmaktan çıktığı günlere ulaşmak dileği ile trafik konusunda emek harcayan herkese teşekkürlerimizi sunuyor, kazasız ve mutlu günler diliyoruz" denildi. - BAYBURT

Bayburt'ta droneli trafik denetimi
Bayburt'ta droneli trafik denetimi
Bayburt'ta droneli trafik denetimi

Togo Cumhuriyeti, Bayburt, Erzurum, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta droneli trafik denetimi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: 2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak 12:23 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: 2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor 12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi 11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti 11:55 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi 11:09 Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti 10:54 İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi 10:20 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi

Son Dakika Haberleri
12:30 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
12:22 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu
12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
12:13 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
11:57 İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi
11:54 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti
11:36 Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı
11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
11:18 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı         
12:31
1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu         
12:22
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım         
12:14
İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi         
11:58
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Alev alan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı! Anbean kamerada Alev alan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı! Anbean kamerada         
11:16
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Hollywood filmlerindeki görsel efektleri hazırlayan şirket, 1,6 milyar dolara Unity'ye satıldı Hollywood filmlerindeki görsel efektleri hazırlayan şirket, 1,6 milyar dolara Unity'ye satıldı         
10:24
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 12:36:06. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta droneli trafik denetimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement