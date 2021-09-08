Bayburt'ta düzenlenen "Harman Festivali" renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Bayburt'un Demirözü ilçesi Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesince düzenlenen "Harman Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü"nü alan müzede ikincisi düzenlenen festivalde, çevredeki buğday tarlasında türküler eşliğinde geleneksel yöntemlerle hasat gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve müzenin kurucusu Kenan Yavuz ile köy sakinleri katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kenan Yavuz, müzenin, köylerde harabe olmuş evlerden toplanan taşlar ve ahşaplarla inşa edildiğini belirtti.

Müzenin, Avrupa Müze Forumu tarafından özgün yapısı, kültür mirasını görünür kılması ve yerel halkla hareket ederek bölgeye ekonomik ve sosyal katkı sağlaması nedeniyle Avrupa'da Yılın Müzesi ilan edildiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Yaşayan müze anlayışıyla hareket ediyor ve her yıl Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş, sosyal yaşamını simgeleyen gelenekleri günümüze taşıyacak şekilde etkinlikler organize ediyoruz. Bu etkinliklerden biri de Harman Festivali. İmece usulü yaptığımız Harman Festivali ile paylaşma ve yardımlaşma geleneğimizi yaşatmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda buğday tarlasında türküler eşliğinde tırpan biçiyor, tırmık çekiyor, topladığımız buğdaylarla harman kuruyor, döven sürüyor ve buğday hasadı yapıyoruz."

Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisiyle karşılaştıklarını kaydeden Yavuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Pandemi sürecine karşın, müzemizi ağustos itibarıyla 25 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerimizi etkinliklerimizle buluşturuyor ve özellikle gençlerimizin dimağlarında yer edinmeye çalışıyoruz. Toplumun her kesimi tarafından büyük ilgiyle karşılanmamız bize ayrı bir heyecan veriyor. Şehir merkezine uzak oluşumuz nedeniyle kurduğumuz konaklama tesisimiz Loru Han'da konaklayan misafirlerimiz için özel etkinlikler düzenleyerek, buradan birer kültür elçisi olarak ayrılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hedik şenliği, tandır şenliği, köy evinde düğün geleneği, ağız barı, kuşburnu toplama şenliği, herfene geceler, doğa yürüyüşleri, Bayburt ile bölgenin tarihi ve doğal mekanlarının gezilmesi gibi etkinliklerle eko turizmin, deneyim ve kültür turizminin öncüsü olmaya gayret ediyoruz."

Yavuz, festivalin eylül boyunca devam edeceğini belirterek, herkesi bu güzelliği paylaşmaya davet etti.