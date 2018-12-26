Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Eğitime Kar Engeli

Bayburt'ta Eğitime Kar Engeli

32 dakika önce

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verilecek.

Bayburt'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bayburt'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile meteorolojik verilere göre kar yağışı ardından olaşabilecek don ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 27 Aralık Perşembe günü, eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklama ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:20 Kaynak: AA

Aralık, Bayburt, Güncel
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