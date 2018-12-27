Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Eğitime Kar Engeli

Bayburt'ta Eğitime Kar Engeli

32 dakika önce

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Bayburt'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde dün etkili olan kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 28 Aralık Cuma günü, eğitime bir gün ara verileceği kaydedildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:29 Kaynak: AA

Bayburt, Güncel
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