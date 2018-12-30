Bayburt'ta Eğitime Kar Engeli
9 dakika önce
Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Bayburt
'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşullarının yarın da gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.
İl genelindeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:39 Kaynak: AA
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