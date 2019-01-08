Bayburt'ta Eğitime Kar Engeli
58 dakika önce
Bayburt'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bayburt
'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı, şiddetli rüzgar nedeniyle özellikle yüksek mevkilerde oluşan yoğun tipi ve aşırı buzlanma nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için 9 Ocak Çarşamba
günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:33 Kaynak: İHA
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