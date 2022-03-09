BAYBURT'TA EĞİTİME KAR TATİLİ - Son Dakika
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BAYBURT'TA EĞİTİME KAR TATİLİ

09.03.2022 14:11

BAYBURT'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1,5 gün süreyle ara verildi.

BAYBURT'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1,5 gün süreyle ara verildi.

Bayburt'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildi. Kentte hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayıldı.

Bayburt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 'İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.

BAYBURT'TA EĞİTİME KAR TATİLİ
BAYBURT'TA EĞİTİME KAR TATİLİ
BAYBURT'TA EĞİTİME KAR TATİLİ
BAYBURT'TA EĞİTİME KAR TATİLİ
BAYBURT'TA EĞİTİME KAR TATİLİ
BAYBURT'TA EĞİTİME KAR TATİLİ

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Bayburt Valiliği, Engelli, Kamu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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