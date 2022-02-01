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SPOR Bayburt'ta eksi 20 derecede antrenman - Son Dakika

SPOR Bayburt'ta eksi 20 derecede antrenman

01.02.2022 12:26

Bayburt'ta eksi 20 derecede antrenmanMurat SÖYLEMEZ / BAYBURT, (DHA) - Bayburt'ta Amatör Lig ekiplerinden Kurtuluş Spor Kulübü'nün sporcuları, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava ve karlı zeminde antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Bayburt'ta eksi 20 derecede antrenman

Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT, (DHA) - Bayburt'ta Amatör Lig ekiplerinden Kurtuluş Spor Kulübü'nün sporcuları, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava ve karlı zeminde antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Doğu Karadeniz'de çetin kış şartlarının yaşandığı, hava sıcaklıklarının özellikle geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta, hazırlıklarını sürdüren Amatör Lig ekibi Kurtuluş Spor Kulübü sporcuları, dondurucu havada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı çim sahada antrenman yapıyor. Sporcuların yanı sıra kentte yaşları 12 ile 40 arasında değişen birçok vatandaş da gecenin ilerleyen saatlerine kadar aldırış etmedikleri soğukta spor yapıp, zinde kalıyor.

Kurtuluş Spor Kulübü Başkanı Ali Vahit Atıcı da soğuk havada yalnız bırakmadığı takımının çalışmalarına saha kenarından destek veriyor. Tüm şartlara rağmen özverili çalışmalarının sürdüğünü belirten Atıcı, 'Soğuk bir hava var bizlerde Bayburt'ta hava sıcaklığı eksi 20 derecelere kadar düştüğü yerde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kurtuluş Spor olarak kentte altyapıya önem verip, gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Gençlerimizle birlikte olup, onların heyecanını paylaşıyoruz. Hep birlikte spor yapmaya çalışıyoruz. Şartlar ne olursa olsun biz sporumuzu en iyi şekilde yapacağız. Ülkemize iyi bir birey iyi bir vatandaş iyi bir sporcu yetiştireceğiz" dedi.

Futbolcular da hava şartlarına alıştıklarını söyleyerek, herkesi spor yapmaya davet etti.

SPOR Bayburt'ta eksi 20 derecede antrenman
SPOR Bayburt'ta eksi 20 derecede antrenman
SPOR Bayburt'ta eksi 20 derecede antrenman
SPOR Bayburt'ta eksi 20 derecede antrenman
SPOR Bayburt'ta eksi 20 derecede antrenman
SPOR Bayburt'ta eksi 20 derecede antrenman
SPOR Bayburt'ta eksi 20 derecede antrenman
SPOR Bayburt'ta eksi 20 derecede antrenman
SPOR Bayburt'ta eksi 20 derecede antrenman

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Doğu Karadeniz, Amatör Lig, gençlik, Bayburt, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Bayburt'ta eksi 20 derecede antrenman - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Bayburt'ta eksi 20 derecede antrenman - Son Dakika
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