Bayburt'ta emniyet personeline sivil savunma ve yangın eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta emniyet personeline sivil savunma ve yangın eğitimi verildi - Son Dakika

Bayburt'ta emniyet personeline sivil savunma ve yangın eğitimi verildi

6 saat önce

Bayburt Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü tarafından emniyette görev yapan personellere sivil savunma ve yangın eğitimi verildi.

Bayburt'ta emniyet personeline sivil savunma ve yangın eğitimi verildi, System.String[]

Bayburt Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü tarafından emniyette görev yapan personellere sivil savunma ve yangın eğitimi verildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne görev yapan personellere sivil savunma ve yangın eğitimi konuları anlatıldı. Sivil Savunma faaliyetlerine ilişkin mevzuat, planlama, temel yangın bilgisi, kimyasal biyolojik radyasyon ve nükleer tehlikeli maddeleri ve uygulamalara ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma eğitimleri verildi. Daha sonra ekiplerin görev halindeyken olası bir yangında yapılması gerekenler ve yapılmaması gereken davranışlar, yangın söndürme teknikleri hakkında teorik bilgiler verildi.


Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan personellere de AFAD ekipleri tarafından olası bir yangında ne gibi önlemleri alacağı anlatıldı. - BAYBURT

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:41 Kaynak: İHA
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