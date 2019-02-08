Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta 'Eps Blok' Üretilecek

Bayburt'ta 'Eps Blok' Üretilecek

1 saat önce

Bayburt'ta, yapı malzemesi imalatı sektöründe 2018 yılı eylül ayında temelleri atılan firma, üretilecek olan EPS bloklarını tanıttı.

Bayburt'ta 'Eps Blok' Üretilecek, System.String[]
Bayburt'ta, yapı malzemesi imalatı sektöründe 2018 yılı eylül ayında temelleri atılan firma, üretilecek olan EPS bloklarını tanıttı.

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan firmanın pazarlama müdürü Melik Reis, 3 yıllık AR-GE çalışması sonucunda Türkiye şartlarına uygun duvar yapı elemanı üretme aşamasına geldiklerini söyledi.

Reis, geliştirilen duvar yapı malzemesinin genleştirilmiş EPS, çimento, agrega ve bazı organik solüsyonları içerisinde bulundurduğunu belirtti.

EPS blok duvar yapı elemanlarını diğer yapı elemanlarından ayıran en önemli özelliğin genel inşaat sektöründe dış cephe ve iç bölücülerde duvar bloğu olarak kullanılabilmesi olduğunu aktaran Reis, "Asmolen, lento, temel bohçalamada kullanılabiliyor ve yine yalıtım katmanı olarak da kullanılabiliyor bu ürün" dedi.

Reis, geliştirdikleri ürünün madencilik sektöründe galeri boşluklarında, otoyol, viyadük ve kanal dolgu sektöründe dolgu malzemesi olarak, atık depolama sahalarında ise kaplama alanlarında da kullanıldığını kaydetti.

Uzun bir araştırma ile geliştirilen yapı malzemesinin yeni nesil bir teknolojik yapı malzemesi olduğunu dile getiren Reis, şunları kaydetti:

"Ürün yanmaz, alev almaz, çevreci, hafif, dayanıklı, izolasyonlu, sağlıklı, nem tutmaz, kolay boyutlanabilir bir ürün. Yine son kullanıcıya çok ciddi avantajlar da sağlayan bir ürün. Özel ebatlarda çok seri olarak üretebiliyoruz. Ürün Türkiye'nin beş iklim bölgesinde mantolama gerektirmeden kullanılabiliyor. EPS blok diğer ürünlerden oldukça hafif. Çıplak halde gaz betondan yüzde 35, tuğla ve bimsten yüzde 50 daha hafif."

Ürün tanıtım toplantısına Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, KOSGEB Bayburt İl Müdürü Mete Emir, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Bünyamin Köklü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi mühendisleri, inşaat malzemesi satışı yapan işletme yetkilileri ile bazı müteahhitler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:08 Kaynak: AA

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