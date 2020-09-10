Bayburt'ta Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Bayburt'ta, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ve yönetim kurulu üyeleri, Mütercimler'in katıldığı televizyon programında imam hatip okulu mezunlarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Suç duyurusunda bulunulmasının ardından Bayburt Adliye Sarayı önünde açıklama yapan Polat, "Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 4. maddesi gereğince açılan ve yaklaşık yüz yıldır Türk eğitim sisteminde özgün tasarımıyla gelişerek uluslararası düzeyde kabul gören imam hatip okullarına ve mezunlarına kamuoyu önünde, bir televizyon programında iftira ve hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler'i şiddetle kınıyoruz." dedi.

Mütercimler hakkında yasal sürecin başlatılması için suç duyurusunda bulunduklarını belirten Polat, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul türleri içerisinde, bir devlet kurumu olarak faaliyetlerini yürüten imam hatip okulları üzerinden halkımızın benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi nedeniyle söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk." ifadesini kullandı.