Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeş ile halaları toprağa verildi
Son Dakika Güncel Bayburt'ta evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeş ile halaları toprağa verildi - Son Dakika

Bayburt'ta evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeş ile halaları toprağa verildi

6 saat önce

Bayburt'un merkeze bağlı Maden köyünde bir evde çıkan yangında, hayatını kaybeden Hatice Beyaz ile yeğenleri Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8) memleketleri Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde toprağa verildi.

Bayburt'ta evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeş ile halaları toprağa verildi, System.String[]

Bayburt'un merkeze bağlı Maden köyünde bir evde çıkan yangında, hayatını kaybeden Hatice Beyaz ile yeğenleri Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8) memleketleri Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde toprağa verildi.


Bayburt'un merkeze bağlı Maden köyünde çobanlık yapan Rıdvan Beyaz'ın evinde Perşembe günü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.


İtfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu evde Rıdvan Beyaz'ın çocukları Bekir (5) ve Ecrin (8) ile kız kardeşi Hatice Beyaz'ın (39) cansız bedenlerine ulaşıldı.


Yangında yaralanan Rıdvan ile eşi Halime Beyaz ise Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Gözyaşlarıyla uğurlandı


Hayatını kaybeden 2 kardeş ve halaları memleketleri Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde toprağa verildi. Dokumacılar köyü camisinde kılınan cenaze namazına artından göz yaşları ve dualarla toprağa verildi.


Cenaze namazına, AK Parti Artvin Milletvekili Erken Balta, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, baba Rıdvan Beyaz ve vatandaşlar katıldı. - ARTVİN

Yusufeli, Bayburt, Artvin, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 19:30:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeş ile halaları toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]