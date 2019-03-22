Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Fetö/pdy Operasyonu

Bayburt'ta Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Bayburt'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kişi tutuklandı.

Bayburt'ta Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Bayburt'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kişi tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan, örgüt içerisinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten, FETÖ elebaşının talimatıyla Bank Asyada hesap artırımına giden ve örgüte müzahir dershanede öğretmen olarak çalışan firari A.E'nin Erzurum'da saklandığını belirledi.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan zanlı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandığı adreste gözaltına alındı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli A.E, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli A.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:38 Kaynak: AA

Bayburt, Güncel
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