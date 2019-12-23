Bayburt'ta fırtına bekleniyor - Son Dakika

Gündüz yazdan kalma günlerin yaşandığı gece saatlerinde soğuk havanın etkisini artırdığı Bayburt'un, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına bekleniliyor.



Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi bekleniyor. Bölgede rüzgar güney yönlerden kuvvetli iç kesimlerde yer yer fırtına şeklinde esecek.



Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 4 derece, Demirözü'nde eksi 3 ve Aydıntepe ilçesinde ise eksi 5 derece olarak ölçüldü.



Kar kalınlığının 4 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 9 derece oldu.



Meteorolojik uyarı



Bölgede güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) bekleniyor. Pazartesi ve Salı günleri etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. - BAYBURT