Bayburt'ta fırtına bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta fırtına bekleniyor - Son Dakika

Bayburt'ta fırtına bekleniyor

6 saat önce

Gündüz yazdan kalma günlerin yaşandığı gece saatlerinde soğuk havanın etkisini artırdığı Bayburt'un, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına bekleniliyor.

Bayburt'ta fırtına bekleniyor, System.String[]

Gündüz yazdan kalma günlerin yaşandığı gece saatlerinde soğuk havanın etkisini artırdığı Bayburt'un, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına bekleniliyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi bekleniyor. Bölgede rüzgar güney yönlerden kuvvetli iç kesimlerde yer yer fırtına şeklinde esecek.


Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 4 derece, Demirözü'nde eksi 3 ve Aydıntepe ilçesinde ise eksi 5 derece olarak ölçüldü.


Kar kalınlığının 4 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 9 derece oldu.


Meteorolojik uyarı


Bölgede güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) bekleniyor. Pazartesi ve Salı günleri etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edildi
Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü

Son Dakika Haberleri
22:24 Van'da kitap fuarına 322 bin ziyaretçi - Son Dakika
22:24 Meyve suyu kutuları ve leblebi paketlerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:24 Tunceli balıkların çayda elektrik verilerek telef edilmesine soruşturma - Son Dakika
22:24 Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:24 SMDK'dan uluslararası topluma İdlib saldırılarını durdurma çağrısı - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika
20:42 Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 22:29:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt'ta fırtına bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]