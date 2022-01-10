Gençler şambrelle kar üzerinde kayak keyfi yaşadı - Son Dakika

Bayburt'ta üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup, otomobilin arkasına halatla bağlanan şambrelle kayak yaptı.

Cirit etkinliği için Bayburt Üniversitesinin Baberti Kampüsü civarındaki karla kaplı araziye gelen Harun Alemdar, öğrencileri sınav haftasında eğlendirmeye karar verdi.

Otomobilinin arkasına halatla şambrel bağlayan Alemdar, üzerine ikişerli bindirdiği öğrencileri daire çizerek gezdirdi.

Üniversiteliler, yer yer 50 santimetreyi bulan karda doyasıya eğlenerek stres attı.

Harun Alemdar, AA muhabirine, cirit izlemek için bölgeye geldiğinde öğrencileri gördüğünü belirterek, onları eğlendirmek için yanında getirdiği şambreli aracına bağlayarak kayak yaptırdığını söyledi.

Öğrencilerden Cansu Yalçın da Antalya'dan geldiğini ifade ederek, "Malum Antalya'nın hava şartlarında böyle bir şey yapmak mümkün değildi. Çok güzel bir organizasyon oldu. Özellikle sınav haftası stres atmamıza sebep oldu. Çok güzeldi, müthiş." diye konuştu.