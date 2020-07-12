Bayburt'ta gençler sokak hayvanları için harekete geçti - Son Dakika

Bayburt'ta gençler sokak hayvanları için harekete geçti

BAYBURT - Bayburt Genç Kızılay şubesi başlattığı projeyle sokak hayvanları için harekete geçti.

Pandemi süreciyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara halkında yardımcı olması için bir çalışma başlatıldı. Hayvan mamalarını paketleyen gönüllüler stant kurup Çoruh nehri kenarında halka dağıtmaya başladı. Ücretsiz mamaları alan vatandaşlara bilinçli olmaları konusunda uyarılar yapıldı ve ev ve iş yerlerinin önünde bulunan sevimli dostlara bu mamaların verilmesini istedi.

Projeyle gözden kaçan ve açlıkla mücadele eden sokak hayvanlarına ulaşmakta güçlük çekilen bölgelerde vatandaşlar eliyle bu hayvanları beslemek. Yolda geçen araçlara da küçük poşetlerde dağıtım yapılan mama ile amaç vatandaşlarda yardımseverlik bilincini aşılamak.

Genç Kızılay Sorumlusu Bedirhan Polat yaptığı açıklamada, "Halkımızı sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı bir şekilde davranmaları için paket mamalar dağıttık. Her gün sokak hayvanlarına hilal olmak için varız. Vatandaşlarımıza sokak hayvanlarına bir nebze olsun daha fazla sevdirebilmek onlara ev onlara yuva onlara umut olabilmek için bilgilendirdik. Etkinliğimizin amacı zaten sokaktaki hayvanlarımızın aç karınlarını doyurmaktı. Bayburt halkıda bu etkinliğimize yüksek derecede katılım sağladı. Sokaktaki hayvanlarımıza her zaman olduğu gibi umut oldu. Bu etkinliklerimizi 1-2 hafta ara ile yapmaya çalışıyoruz bu sayede de hem halkı bilinçlendirip hem hayvanlarımızı aç bırakmıyoruz." dedi.

Bir vatandaş ise gençlere teşekkür ederek mamayı sokak hayvanının önüne dökeceğini söyledi.

Etkinlik 2 haftada bir kentin çeşitli noktalarında açılan stantlarda devam edecek.