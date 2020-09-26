Bayburt'ta gök gürültülü sağanak bekleniliyor - Son Dakika

Bayburt'ta gök gürültülü sağanak bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Bayburt'ta gök gürültülü sağanak bekleniliyor.

Bayburt'ta gök gürültülü sağanak bekleniliyor, System.String[]

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Bayburt'ta gök gürültülü sağanak bekleniliyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı çok bulutlu, iç kesimler akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

Bugün Bayburt merkezde en yüksek sıcaklığın 25, Aydıntepe'de 24, Demirözü'nde 22 derece olması öngörülüyor.

Hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. - BAYBURT

Bayburt'ta gök gürültülü sağanak bekleniliyor

Doğu Karadeniz, Meteoroloji, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta gök gürültülü sağanak bekleniliyor - Son Dakika

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