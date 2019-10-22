Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
Son Dakika Güncel Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

1 saat önce

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, System.String[]

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.


Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra olarak orta kuvvette esecek.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık değerinin 19 olarak beklendiği Bayburt'ta, hava çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçecek. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:46 Kaynak: İHA
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