Bayburt'ta Gökçedere-Köse kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Gökçedere-Köse kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Demirözü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Gökçedere-Köse kara yolunun ulaşıma kapatılması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, bunun, kurul tarafından alınacak ikinci bir karara kadar uygulanacağı kaydedildi.