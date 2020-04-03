Bayburt'ta Gökçedere-Köse kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

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Bayburt'ta Gökçedere-Köse kara yolu ulaşıma kapatıldı
28 dakika önce
Bayburt'un Demirözü ilçesinde Gökçedere-Köse kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Bayburt'un Demirözü ilçesinde Gökçedere-Köse kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Demirözü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Gökçedere-Köse kara yolunun ulaşıma kapatılması kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, bunun, kurul tarafından alınacak ikinci bir karara kadar uygulanacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:16 Kaynak: AA
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