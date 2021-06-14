Bayburt'ta günlük 7 bin metreküp nehir suyunu temizleyen tesis çiftçinin yüzünü güldürdü

Bayburt'ta, 2017 yılından beri günlük 7 bin metreküplük nehir suyunu temizleyen atık su arıtma tesisi, Çoruh Nehri Havzası'nda üretim yapan çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Bayburt Belediyesinin, "Çoruh Artık Temiz Akacak Projesi" kapsamında 2015'te, yaklaşık 15 milyon lira bedelle Kaleardı Mahallesi'nde yapımına başladığı atık su arıtma tesisi, 2 yıl sonra faaliyete geçti.

Günlük 7 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip tesiste, bugüne kadar yaklaşık 13 milyon metreküp nehir suyu fiziksel ve biyolojik atıklardan temizlenerek nehir yatağına bırakıldı.

Havzasındaki binlerce dönüm araziye hayat veren Çoruh Nehri'nin atıklardan temizlenmesi, bölgede ağırlıklı olarak fasulye, soğan, şeker pancarı ve mısır ile hayvanları için ot yetiştiren çiftçileri de sevindirdi.

Tesis sorumlusu kimya mühendisi Gözde Güneş, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır faaliyette olan tesisin sistemli bir şekilde Çoruh Nehri'ni temizlediğini söyledi.

Tesisin günlük 7 bin metreküp kapasiteyle gece gündüz çalıştığını belirten Güneş, şöyle devam etti:

"Kademeli olarak temizleme havuzlarımız var. Su önce anaerobik havuza geliyor. Daha sonra buradan havalandırma havuzlarına aktarılıyor. Burada mikroorganizmalarla birlikte suyu temizlemeye çalışıyoruz. Daha sonra ise suyumuz çökertme havuzuna gidiyor. Orada da çöktürme işlemi yaparak tertemiz bir şekilde suyu arıtmış oluyoruz."

Güneş, tesisin gelecek nesiller için önemli bir yatırım olduğuna işaret ederek, Çoruh Nehri havzasında çiftçilik yapan vatandaşlardan suyun temizlenmesi konusunda çok güzel geri dönüşler aldıklarını aktardı.

Tesiste bugüne kadar yaklaşık 13 milyon metreküp suyun arıtıldığını kaydeden Güneş, nehirdeki balık popülasyonunun da arttığını dile getirdi.

Dikmetaş köyünde çiftçilik yapan Abdulvahap Turan ise Çoruh Nehri'nin köyleri için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Nehirden gelen suyla yaklaşık 5 yıldır güvenle mahsullerini yetiştirdiklerini anlatan Turan, "Burası yapılmadan önce şehir merkezinden atıklar bu suya karıştığı için bizim mahsulümüzü öldürüyordu. Yakın zamanda bu tesis yapıldı ama yine de daha dikkat edilmesi lazım ki buradaki çiftçi verim alsın." dedi.

Buğdaylı köyünden İsmail Kurt da gönül rahatlığıyla nehir suyunu kullanarak çiftçilik yaptığını ifade etti.