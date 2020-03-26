Bayburt'ta halk pazarı geçici süreyle kapatıldı - Son Dakika

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Bayburt'ta halk pazarı geçici süreyle kapatıldı
6 saat önce
Bayburt'ta halk pazarı, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.
Bayburt'ta halk pazarı, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.
Konuyla ilgili Bayburt Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede, "Ülkemizde yaşanan covid-19 salgından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilimizde kurulan halk pazarı geçici olarak kapatılmıştır" denildi. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:35 Kaynak: İHA
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