Bayburt'ta halk pazarı kapatıldı - Son Dakika

Bayburt'ta halk pazarı, koronavirüs tehlikesi nedeniyle tedbir amacı ile geçici süreliğine kapatıldı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bir arada bulundukları halk pazarının koronavirüs salgınına karşı geçici süreliğine kapatılmasının uygun görüldüğünü belirtti.

Toplum sağlığı için bu durumun gerekli olduğunu vurgulayan Pekmezci, herkesin kalabalık alanlardan uzak durması gerektiğini aktardı.

Pekmezci, vatandaşların, devlet yetkilileri tarafından sıklıkla yapılan "evde kalın" çağrısına uyması gerektiğinin de altını çizerek, "Hemşehrilerimizden çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve koronavirüs salgınından korunmak için kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini istirham ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.