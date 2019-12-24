Bayburt'ta HAP eğitimi tamamlandı - Son Dakika
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Bayburt'ta HAP eğitimi tamamlandı

6 saat önce

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı Eğitimi tamamlandı.

Bayburt'ta HAP eğitimi tamamlandı, System.String[]

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı Eğitimi tamamlandı.


Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde afet birimi tarafından 18-20 Aralık 2019 tarihleri arasında Bayburt'ta Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) uygulayıcı eğitimi düzenlendi. Bayburt Devlet Hastanesinden 19 personelin katılımı ile tamamlanan programda Afet ve Acil Durum temel kavramları, Türkiye Afet Yönetimi ve Sağlık Hizmetleri, Hastane Afet ve Acil Durum Planına (HAP) hazırlama kılavuzu tanıtımı, mevcut durum analizi, hastane olay yönetim sistemi, kitlesel yaralanmalı olaylarda hastanenin müdahale aşamaları, hastanenin tıbbi kapasitesi gibi konular eğitimciler tarafından katılımcılara anlatıldı.


Eğitimler İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı afet biriminden 4 eğitimci tarafından verildi. - BAYBURT

İl Sağlık Müdürlüğü, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
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