Bayburt'ta Hastane Acil ve Afet Planı Uygulama Eğitimi
52 dakika önce
Bayburt'ta, Hastane Acil ve Afet Planı uygulayıcı eğitimi gerçekleştirildi.
Bayburt'ta, Hastane Acil ve Afet Planı uygulayıcı eğitimi gerçekleştirildi.
Sağlık İl Müdür Vekili Ekrem Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, acil ve afet durumlarına hazırlık amacıyla Hastane Acil ve Afet Planı (HAP) uygulayıcı eğitimi yapıldığını belirtti.
Eğitime Bayburt Devlet Hastanesi yöneticileri ve personelinin katıldığını ifade eden Hatipoğlu, çalışmada, Bayburt'un yanı sıra Erzurum ve Kars'tan eğitimcilerin de yer aldığını kaydetti.
Hatipoğlu, eğitim sonunda katılımcılara, katılım belgesi verildiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:28 Kaynak: AA
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