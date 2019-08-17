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Bayburt'ta hava durumu

33 dakika önce

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Bayburt'ta yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

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Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Bayburt'ta yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzey ve kuzeydoğu kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden Bayburt çevresinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman, zaman orta kuvvette esecek.

Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı 11 derece ölçüldü. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise 27 derece olacak. - ERZİNCAN
Doğu Karadeniz, Bayburt, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:51 Kaynak: İHA
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