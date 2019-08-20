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Bayburt'ta hava durumu

1 saat önce

Doğu Karadeniz Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

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Doğu Karadeniz Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Bayburt'ta gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise 33 derece olacak. - BAYBURT
Doğu Karadeniz, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:21 Kaynak: İHA
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