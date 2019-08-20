Bayburt'ta hava durumu
1 saat önce
Doğu Karadeniz Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.
Doğu Karadeniz Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:21 Kaynak: İHA
Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Bayburt
'ta gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise 33 derece olacak. - BAYBURT
Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar İzmir'deki yangın için çağrı yapan Haluk Levent'e Tunç Soyer ve Halil Sezai'den destek ABD füze denemesi yaptı, dolar kritik seviyeyi aştı! İşte son durum Mansur Yavaş'ın kayyum kararına sessiz kalması dikkat çekti