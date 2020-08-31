Bayburt'ta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Son Dakika

Bayburt'ta hava sıcaklığı bu hafta mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden orta kuvvette esecek.

Bayburt'ta gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar 33, Aydıntepe'de 34, Demirözü'nde 31 derece olması öngörülüyor.

Meteorolojik değerlendirme de, "Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" uyarısında bulunuldu. - BAYBURT