Bayburt'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla el sanatları sergisi açıldı - Son Dakika

Bayburt'ta Halk Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi.

Halk Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda, kursiyerler tarafından mesleki el ve görsel sanat kurslarında yapılan eser ve ürünler sergilendi.

Etkinliğe katılan Vali Cüneyt Epcim, eşi Büşra Epcim ile kursiyerlerin açtığı stantları gezerek çalışmaları inceledi.

Burada konuşan Epcim, eğitim faaliyetlerinin en önemli ayağının halk eğitim merkezlerinde verilen kurslar olduğunu söyledi.

Pandemi sürecine rağmen bu kursların Bayburt'ta oldukça başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Vali Epcim, "Yaklaşık 2 bin kadar kursiyerimiz burada eğitim aldılar. Şehrin kültürel ve sanatsal hayatına destek sağladılar." dedi.

Programa, İl Emniyet Ayhan Bodur, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.