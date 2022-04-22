Bayburt'ta hayırseverlerin yaptırdığı iki okulun inşaatına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt'ta hayırseverlerin yaptırdığı iki okulun inşaatına başlandı

22.04.2022 12:39
Bayburt'ta hayırseverlerin yaptırdığı iki okulun inşaatına başlandı

Bayburt Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, hayırseverler tarafından yaptırılan iki okulun inşaatında incelemelerde bulundu.

Bayburt Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, hayırseverler tarafından yaptırılan iki okulun inşaatında incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tomar, Şingah Mahallesi'nde 6 derslikli Fatma Ersoy Anaokulu ve 16 derslikli Süleyman Ersoy İlkokulu'nun inşaatlarında inceleme yaptı, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tomar, inşaat çalışmalarında Bayburt İl Özel İdaresi'nin de desteğiyle hafriyat işlemlerinin tamamlandığını, temel beton hazırlığına geçildiğini belirterek, okulların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Aksaray'da aileler ve öğrenciler iftarda bir araya geldi Aksaray'da aileler ve öğrenciler iftarda bir araya geldi Karabük'te ana sınıflarının mobilyaları meslek liselilerin elinde şekilleniyor Karabük'te ana sınıflarının mobilyaları meslek liselilerin elinde şekilleniyor

milli eğitim bakanlığı, Fatma Ersoy, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta hayırseverlerin yaptırdığı iki okulun inşaatına başlandı - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
12:26 İzmir'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Tuvalete gidiyorum dedi, lüks otomobili çaldı
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:46:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bayburt'ta hayırseverlerin yaptırdığı iki okulun inşaatına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement