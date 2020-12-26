Bayburt'ta hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

Bayburt'ta hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

26.12.2020 12:03
Bayburt'ta hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı, System.String[]

Bayburt Belediyesinin canlı hayvan pazarı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca geçici olarak kapatıldı.

Bayburt Belediyesinin canlı hayvan pazarı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca geçici olarak kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cüneyt Epcim başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle canlı hayvan pazarının geçici olarak kapatılmasına karar verdi.

Salgının yayılmasını engellemek amacıyla insanların toplu olarak bulundukları veya bulunabilecekleri canlı hayvan pazarının bugünden itibaren geçici olarak kapatılması karara bağlandı.

Karara uymayanlar hakkında gerekli adli işlemler yapılacak.

Hıfzıssıhha Kurulu, Cüneyt Epcim, Bayburt, Karar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı - Son Dakika


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